Заставляла сына попрошайничать и оставляла голодным: горе-матери из Одесской области грозит срок

В Одессе 29-летней женщине предъявили обвинение из-за того, что она заставляла своего 9-летнего сына мыть фары автомобилей и выпрашивать деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, уроженка Белгород-Днестровского района, которая злоупотребляла алкоголем и не работала, заставила сына мыть фары автомобилей на одной из дорог в центре Одессы. Долгое время мальчик ежедневно выполнял эту работу, выпрашивая у водителей деньги. Мать находилась неподалеку и контролировала сына.

"Заработанные ребенком деньги женщина тратила в основном на сигареты, алкоголь, продукты и оплату арендованного жилья", — говорится в сообщении ведомства.

Мальчику не хватало еды и он скрывал часть заработка, чтобы позаботиться о себе. В настоящее время ребенка изъяли из семьи, он проходит обследование в больнице.

Матери парня предъявили обвинение по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направили в суд. За это женщине может грозить заключение сроком от четырех до десяти лет. В настоящее время она стоит на учете в центр занятости и ищет работу.

Напомним, в Тернополе патрульные полицейские спасли восьмилетнюю девочку, проживавшую в ужасных условиях. Ребенок время от времени голодал, ведь его родная мать все деньги тратила на алкоголь.

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