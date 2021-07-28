Заставляла убирать и называла по фамилии: под Полтавой учительница выиграла суд по поводу буллинга 9-классника

Суд не усмотрел в действиях учительницы состава правонарушения.

В Полтавской области Полтавский районный суд закрыл административное дело в отношении травли учительницей Щербановского лицея ученика 9 класса. Судья не усмотрел в действиях педагога состава правонарушения.

Об этом говорится в постановлении суда.

Так, в мае этого года в полицию обратился 9-классник и сообщил, что испытывает травлю со стороны учительницы английского языка Ларисы Б*. Полиция жалобу зафиксировала и передала админпротокол в суд.

Рассмотрев обстоятельства дела, судья Полтавского районного суда принял решение закрыть административное дело по причине отсутствия события и состава административного правонарушения.

Жалоба от парня на действия учительницы поступила из-за того, что на одном из уроков она попросила своего коллегу не повышать голос на учеников, поскольку отдельные школьники чувствуют себя не очень хорошо. Ученик 9 класса сказал, что это его унизило, ведь он подумал, что учительница намекает на него. Также лицеист пожаловался на занижение учительницей английского языка его оценки по блиц-опросу, на то, что она заставляла его поднять с пола бумагу в тот день, когда он не был дежурным и что называла его не по имени, а по фамилии. Ученик в суде рассказал, что очень из-за этого расстраивался и считает действия учительницы буллингом.

Случай буллинга рассматривала комиссия в Щербановском лицее и пришла к выводу, что травля со стороны учительницы таки была, и суд это должен это учесть.

Суд в протоколах заседания комиссии не увидел доказательств эмоционального истощения подростка и аргументов, которые бы доказывали объективность решения комиссии в лицее. Из-за этого дело закрыли.

Напомним, что в Запорожье в школе №91 разгорелся скандал из-за ковра, который родители купили для своих детей. Одна из мам его забрала, а директор учреждения написала заявление в полицию о краже.

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