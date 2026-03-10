Заставляли лаять в будке и есть хлеб с пола: в Днепре родители-воспитатели годами пытали шестерых детей

Задержание родителей-воспитателей / © Офис Генерального прокурора

Реклама

Днепр всколыхнула шокирующая история: родителей-воспитателей детского дома семейного типа подозревают в жестокой пытке шестерых воспитанников в возрасте от трех до десяти лет.

Издевательство длилось пять лет, передает 11 канал.

По данным областной прокуратуры, опекуны из частного сектора Новокодацкого района наносила детям удары по голове, туловищу и конечностям — руками, ремнями, палками, прутьями и даже ветвями роз. Детей привязывали цепью, сажали в собачью будку и заставляли лаять, заставляли поднимать с земли и есть брошенный хлеб. За наказание малышей неделями укладывали спать на деревянной скамейке, кормя только хлебом и водой.

Реклама

Ужасы, пережившие дети, они описывают сами. Одна из воспитанниц рассказала журналистам: «Я на лавочке спала, она не давала мне есть, только давала хлеб с водой. День и четыре — только хлеб и воду».

Об издевательствах стало известно благодаря старшему воспитаннику, который обратился к правозащитникам, чтобы спасти младших детей. Примечательно, что ранее он уже жаловался работнику службы по делам детей, однако информация дошла до родителей-воспитателей, после чего ребенка жестоко избили. В прокуратуре объясняют, почему дети молчали так долго: «Дети были очень запуганы. У них сложилось такое убеждение, что от того, что они кому-то расскажут, неизвестно, будет ли помощь или не будет, а наказание будет точно».

В Днепре родителей-воспитателей подозревают в пытках шестерых детей / © Офис Генерального прокурора

В Днепре родителей-воспитателей подозревают в пытках шестерых детей / © Офис Генерального прокурора

В службе по делам детей уверяют, что проверяли семью несколько раз в год и не замечали никаких признаков насилия: «Дети всегда были в веселом состоянии, всегда улыбались, шли на контакт. Никогда никаких повреждений на теле детей мы не видели.

Однако соседка Нина Александровна видела другое: «С самого утра уже пололи на огороде, заметают повсюду. Дети постоянно работали. Били, били — не то сделали, не так».

Реклама

Прокуратура намерена дать правовую оценку действиям социальных служб в рамках уголовного производства.

Правозащитники также отмечают ответственность педагогов: «Дети учились, посещали школу. Если бы была проявлена инициатива со стороны специалистов учебного заведения на доверительное общение, дети бы рассказали».

В настоящее время детский дом закрыт, дети устроены в другие приемные семьи. О подозрении в пытках, совершенных группой лиц, сообщено двум родителям-воспитателям — 53-летней женщине и 45-летнему мужчине. Женщина находится под стражей с правом внесения залога, мужчина — под ночным домашним арестом. Прокуратура считает эти меры слишком мягкими и намерена их обжаловать. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, во Львове расследуют гибель двух детей-сирот в доме паллиативной помощи. Львовская ОВА сообщила, что заведение соблюдало законодательство.

Реклама

Ранее мы писали о том, что во Львове в Доме ребенка №1, входящем в Центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в один день умерли двое детей-сирот: четырехлетняя девочка и 11-месячный мальчик. Девочка имела врожденное заболевание, а мальчик пострадал от тяжелых травм, причиненных матерью. Дети находились в тяжелом паллиативном состоянии, а патанатомические исследования продолжаются и в ближайшее время станут известны окончательные результаты.