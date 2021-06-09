Заставляли молиться, били и топили: в Тернопольской области похитили и пытали мужчину (фото)

Сейчас пострадавший в реанимации с пробитыми легкими и переломом 8 ребер.

В Чертковском районе Тернопольской области похитили и жестоко пытали местного жителя. Злоумышленники около часа били, возили в багажнике и пытались утопить своего знакомого, после раздели до белья и отпустили. Вскоре мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

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Как рассказали сегодня, 9 июня, в полиции Тернопольщины, проучить односельчанина мужчины решили из-за его поведения, злоупотребления алкоголем и нарушения общественного порядка.

Они попросили потерпевшего выйти на улицу, чтобы пообщаться и выпить спиртного. Мужчина согласился, однако, когда подошел к знакомым, те напали на него и начали избивать. После этого они заставили потерпевшего залезть в багажник и вывезли его в Серет. Там "воспитатели" погружали человека в воду, заставляли молиться, а также угрожали прицепить кирпичи к ногам и утопить.

Когда "воспитательный процесс" завершился, они заставили жителя Чертковского района раздеться до нижнего белья и отвезли его обратно в деревню. Уже там мужчина вернулся домой, а его родственники вызвали скорую. Полиция о преступлении узнала от врачей.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. У него медики констатировали перелом 8 ребер, пробитые легкие и другие телесные повреждения. Пострадавший рассказал, что над ним издевались несколько человек.

Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение одного из "воспитателей". Это — 31-летний житель Чертковского района. Свою вину он признал частично. Сейчас полиция разыскивает и других фигурантов.

Злоумышленнику уже объявили подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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