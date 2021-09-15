Заставляли сознаться в преступлении, а затем требовали взятку: в Днепре под следствие отправили пятерых полицейских

Заставляли сознаться в преступлении, а затем требовали взятку: в Днепре под следствие отправили пятерых полицейских

Копы получили более 60 тысяч гривен взятки.

В Днепре под следствие отправили пять полицейских, которые требовали взятки и заставляли местных жителей признаваться в преступлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

Как выяснилось, преступную группировку организовал местный полицейский, который привлек к ней еще двух коллег. Позже к банде присоединились еще два стража порядка.

В период с мая 2020 по январь 2021 они заставляли граждан признаваться в совершении преступлений, оказывая на них физическое и психологическое воздействие. В то же время копы требовали деньги уже за то, что не привлекали людей, которые признались в преступлениях, к уголовной ответственности. За это они получили более 60 тысяч гривен.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры трем оперуполномоченным одного из отделений полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в области сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также превышении служебных полномочий, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Двум их сообщникам (коллегам) инкриминируется совершение аналогичных преступлений", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, что в Днепропетровской области у местного жителя дома нашли гигабайта детской порнографии.

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