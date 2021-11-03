"Заставляют выйти с дела": адвокат 16-летнего Коли, устроившего ДТП в Харькове, опасается за свою жизнь

"Заставляют выйти с дела": адвокат 16-летнего Коли, устроившего ДТП в Харькове, опасается за свою жизнь

Неизвестные угрожают ей и настаивают на отказе от производства.

Адвокат 16-летнего Коли, устроившего в Харькове смертельное ДТП, заявляет о многочисленных угрозах в ее сторону.

Об этом пишут "Новости. Live Kharkiv".

Как выяснилось, адвокату Инне Даниловой, которая в суде защищает подозреваемого в совершении смертельного ДТП на улице Гагарина, систематически поступают угрозы. Неизвестные давят на нее и заставляют отказаться от этого дела. В то же время Коля, который сейчас находится в СИЗО, не собирается менять адвоката.

"Мы ждем проведения следственных действий, но пока мы не можем в них участвовать, потому что мне не предоставляют защиту. Я пытаюсь открыть уголовное производство, мне поступают угрозы и заставляют выйти из дела", — рассказала Инна Данилова.

По словам женщины, неизвестные угрожают разделаться с ней и ее семьей. Хакеры даже взломали аккаунт в соцсети ее сына.

"Сейчас только идет досудебное расследование, мы ждем проведения ряда экспертиз и следственных действий. А суд будет по окончании. Скорее всего, по истечению 60 дней, которые ему избрали, будет либо продление меры пресечения, либо уголовное производство отправят в суд", — добавила Данилова.

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