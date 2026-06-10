Заставят ли украинских мужчин выехать из ЕС: МИД сделал заявление относительно беженцев

Украинцы в ЕС / © ТСН

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Украина заинтересована в возвращении своих граждан из Евросоюза, но для этого нужны надлежащие условия безопасности в стране. Киев ведет переговоры с Еврокомиссией относительно программ добровольного возвращения украинцев, однако выступает за сохранение действующего уровня временной защиты для тех, кто законно находится за границей.

Об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал на брифинге 10 июня.

Тихий ответил на вопрос о том, участвует ли Украина в подготовке Европейской комиссией изменений в механизм временной защиты украинцев в странах ЕС, в частности в контексте предложений о возможном исключении из него мужчин призывного возраста.

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«Украина, конечно, заинтересована в добровольном возвращении граждан Украины. Мужчин, женщин — разных граждан. Потому что конечно, мы понимаем, что миллионы украинцев за рубежом. Для нас, как для государства, это — колоссальный вызов. Понимаем также, что вопрос возвращения людей — это, в частности, и вопрос создания условий безопасности в Украине», — высказался спикер МИД.

По его словам, для возвращения людей важны не только общие условия безопасности, но и создание необходимой инфраструктуры для семей. В качестве примера Тихий привел Запорожье, где развитие сети подземных школ способствовало возвращению отдельных семей.

Переговоры Украины с ЕС о возвращении граждан

Представитель МИД также отметил, что с начала полномасштабной войны Украина ведет переговоры прежде всего с Еврокомиссией относительно возможных программ, которые могли бы стимулировать добровольное возвращение граждан домой.

«Я хочу отдельно подчеркнуть, потому что было очень много спекуляций на эту тему, о каких-то выплатах Украиной украинцам за границей для их возвращения. Это придумали какие-то блогеры и комментаторы, ссылаясь на какие-то несуществующие цитаты, в том числе министра Андрея Сибиги», — подчеркнул Тихий.

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Он пояснил, что ранее в Верховной Раде министра иностранных дел Андрея Сибигу спрашивали о механизмах возвращения украинцев. Тогда глава МИД заявил, что отдельные иностранные правительства, в частности Швейцарии, рассматривают возможность финансово поддержать граждан Украины, которые самостоятельно примут решение вернуться домой. Речь идет о средствах из бюджетов этих государств.

«Иностранное правительство из своего бюджета те же средства может выплатить человеку, который решает вернуться в Украину. Таким образом они, конечно, экономят средства себе и стимулируют возвращение людей в Украину», — пояснил Тихий, добавив, что подобные программы уже действуют в Швейцарии и могут вводиться и в других странах.

В то же время он призвал не распространять недостоверную информацию о якобы выплатах со стороны Украины за возвращение граждан, подчеркнув, что таких заявлений официальный Киев не делал.

«То, что касается пребывания наших людей, которые там (в ЕС — ред.) находятся на законных основаниях, то Украина выступает за то, чтобы сохранялся уровень защиты наших людей, правомерно, который существует для того, чтобы они были защищены», — сказал Тихий.

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Украинские мужчины могут потерять защиту в ЕС — что об этом известно

Напомним, ранее появилась информация о том, что ряд стран ЕС, в частности Германия и Австрия, рассматривают возможность пересмотра правил предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста. Речь идет о том, чтобы мужчины в возрасте с 23 до 60 лет, которые впервые будут въезжать в страны ЕС, не получали автоматически статус временной защиты, а проходили стандартную процедуру индивидуального рассмотрения заявлений на убежище. Такой подход отдельные государства объясняют необходимостью учета потребностей Украины в мобилизационном ресурсе.

Окончательного решения еще нет, оно будет зависеть от будущих предложений Еврокомиссии по дальнейшему применению директивы о временной защите в случае массового наплыва беженцев.

По словам еврокомиссара Магнуса Бруннера, ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2028 года. Он подтвердил, что во время обсуждений рассматривают возможность исключить из-под действия механизма мужчин в возрасте 23-60 лет, о чем просит украинская власть.

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