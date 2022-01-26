"Застегните ширинку, холодно": в Умани пенсионер показывал половой орган школьницам и предлагал оральный секс (видео)

"Застегните ширинку, холодно": в Умани пенсионер показывал половой орган школьницам и предлагал оральный секс (видео)

Девочки сняли диалог с дедушкой на видео, а полиция разыскала мужчину.

В Умани Черкасской области пожилой мужчина на улице цеплялся к девочкам. Он предлагал им оральный секс.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции в Черкасской области.

В Черкасской области задержан пенсионер, предлагавший несовершеннолетним девушкам оральный секс. Полиция нашла его в тот же день, когда ролик распространился в соцсетях.

Инцидент произошел 25 января в Умани. Две девочки гуляли во дворе дома на улице Аркаса, когда к ним подошел пожилой мужчина. Одна из девочек сняла разговор с ним на видео.

Дедушка предложил девушкам отойти в сторону и заняться с ним оральным сексом. Они не захотели никуда идти, так что мужчина начал обнажаться на месте.

"Застегните ширинку, Вам холодно", — сказала одна из девушек.

После этого школьницы сбежали от пенсионера.

Кадры с дедушкой увидели правоохранители.

"С заявлением в полицию никто не обращался. Полицейские обнаружили видео в одном из уманских интернет-сообществ. В настоящее время сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях и начата проверка. Сотрудники полиции провели ряд мероприятий и установили личность мужчины. Им. оказался 65-летний житель города", — сообщили в полиции.

Мужчину доставили в отделение полиции и опросили. Также правоохранители обратились к горожанам, которые стали очевидцами этого события.

В Умани пенсионер предлагал девушкам оральный секс

Напомним, что в Николаевской области мужчина проник в комнату, где спала малолетняя дочь его знакомой и изнасиловал ребенка.

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