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- Украина
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Застолье обернулось трагедией: в Житомире мужчина задушил двух женщин
Следствие установило, что убийству предшествовала ссора между мужчиной и женщинами. Теперь злоумышленнику светит срок.
В Житомире задержан 45-летний мужчина, который убил двух женщин во время застолья.
О деталях сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.
Установлено, что 45-летний житель города Житомира употреблял алкогольные напитки с двумя женщинами 54 и 30 лет.
В результате полученных травм обе женщины потеряли возможность сопротивляться.
«После этого злоумышленник задушил одну из них с помощью электрической проволоки, а другую руками», — добавили в прокуратуре.
Теперь за совершенное мужчине грозит наказание — лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.
Напомним, в Одесской области мужчина зверски расправился с девочкой. Он пытался избавиться от тела ребенка после совершенного преступления.