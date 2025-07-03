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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Застолье обернулось трагедией: в Житомире мужчина задушил двух женщин

Следствие установило, что убийству предшествовала ссора между мужчиной и женщинами. Теперь злоумышленнику светит срок.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Житомире задержан 45-летний мужчина, который убил двух женщин во время застолья.

О деталях сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

Установлено, что 45-летний житель города Житомира употреблял алкогольные напитки с двумя женщинами 54 и 30 лет.

В результате полученных травм обе женщины потеряли возможность сопротивляться.

«После этого злоумышленник задушил одну из них с помощью электрической проволоки, а другую руками», — добавили в прокуратуре.

Теперь за совершенное мужчине грозит наказание — лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.

Напомним, в Одесской области мужчина зверски расправился с девочкой. Он пытался избавиться от тела ребенка после совершенного преступления.

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