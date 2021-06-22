Застолье завершилось убийством: на Волыни мужчина зарезал своего соседа (фото)

Пострадавший скончался до приезда медиков.

В воскресенье, 20 июня, в одном из сел Владимир-Волынского района 41-летний мужчина убил своего 49-летнего соседа. Подозреваемого сразу же задержали и поместили под стражу.

Как рассказали в полиции Волынской области, инцидент произошел между знакомыми, когда они распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами возник конфликт: в результате один из них нанес ножевой удар другом в плечо. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.

Подозреваемого полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, сведения по данному факту зарегистрированы по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Злоумышленнику уже объявили подозрение. Вскоре ему изберут меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, в Луцке после избиения сожителем умерла 32-летняя женщина.

Новости Украины: в Житомирской области расследуют убийство мужчины, тело которого нашли в реке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку