Застрахованные украинцы чаще обращаются за медицинской помощью: количество обращений в сентябре выросло на 20% Новости компаний

Застрахованные украинцы чаще обращаются за медицинской помощью: количество обращений в сентябре выросло на 20% Новости компаний

Стаховик связывают это с ростом сезонных заболеваний.

В сентябре за медицинской помощью обратилось на 20% больше застрахованных, чем в прошлом месяце.

Об этом сообщает страховая компания "ИНГО".

Страховщик фиксирует рост обращений по программам медицинского страхования. Выплаты по обращениям, которые были в сентябре, до сих пор продолжаются. В компании прогнозируют, что общий размер выплат будет расти и дальше и увеличится на 23% — в целом составит 28-29 млн грн.

К слову, в августе 2021 "ИНГО" возместила почти 23 млн. грн. за оказание медицинской помощи застрахованным — это на 4% больше, чем в июле.

"В октябре мы ожидаем очередной виток роста показателей на уровне не менее 30%. Ведь кроме фактора сезонности, нас ждет очередная вспышка коронавируса", — рассказал Сергей Майстренко, заместитель председателя правления компании "ИНГО".

Страховая компания усилила сервийсний подразделение, что консультирует и организует помощь. Так, возросло количество сотрудников контакт-центра. Все новые сотрудник имеют медицинское образование и прошли специальное обучение. Таким чинм "ИНГО" надеется справиться с новой волной заболеваемости. В частности, и СOVID-19.

"ИНГО" входит в число крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммами страховых возмещений.

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