Застрелил бывшую и ее сожителя: под Кропивницким за двойное убийство будут судить мужчину

За содеянное мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
В Кировоградской области будут судить мужчину, который совершил двойное убийство — он застрелил из ружья свою бывшую жену и ее сожителя.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который хладнокровно убил бывшую жену и ее сожителя (ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Следствием установлено, что обвиняемый в января 2020 года в Светловодске из двухствольного ружья застрелил сначала сожителя, а затем бывшую жену. После содеянного мужчина сбежал и скрывался в другой области.
Мотивом совершения преступления были длительные неприязненные отношения обвиняемого с бывшей женой и ее сожителем, возникшие на бытовой почве.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, что в Киеве на улице Овруцкой в Шевченковском районе между двумя прохожими возник конфликт, во время которого один из мужчин выстрелил в другого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.