Застрелил бывшую и ее сожителя: под Кропивницким за двойное убийство будут судить мужчину

Застрелил бывшую и ее сожителя: под Кропивницким за двойное убийство будут судить мужчину

За содеянное мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

В Кировоградской области будут судить мужчину, который совершил двойное убийство — он застрелил из ружья свою бывшую жену и ее сожителя.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который хладнокровно убил бывшую жену и ее сожителя (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Следствием установлено, что обвиняемый в января 2020 года в Светловодске из двухствольного ружья застрелил сначала сожителя, а затем бывшую жену. После содеянного мужчина сбежал и скрывался в другой области.

Мотивом совершения преступления были длительные неприязненные отношения обвиняемого с бывшей женой и ее сожителем, возникшие на бытовой почве.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Киеве на улице Овруцкой в Шевченковском районе между двумя прохожими возник конфликт, во время которого один из мужчин выстрелил в другого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

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