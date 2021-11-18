Застрелил коллегу из-за обиды матери: стали известны новые подробности убийства патрульного в Рубежном

Подозреваемого в убийстве разыскали уже через несколько часов.

В Луганской области в городе Рубежное было обнаружено тело 24-летнего патрульного Александра Фахруддинова со следами насильственной смерти. Мужчина скончался от пулевого ранения в шею. В убийстве правоохранители подозревают его коллегу Станислава Ш*.

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Подробности резонансного события рассказывает OBOZREVATEL.

За несколько часов до смерти приходила жена

24-летний патрульный Александр Фахруддинов вступил на дежурство 15 ноября. Он должен был охранять здание бывшего учебного учреждения, которое арендовало управление патрульной полиции, и где пока продолжался ремонт.

Около 19 часов к полицейскому приходила жена. Она принесла ему еду, супруги немного пообщались, и женщина вернулась домой. А утром тело патрульного обнаружил его сменщик. Парня застрелили, а на месте происшествия остались следы борьбы, а также исчезло табельное оружие правоохранителя.

На след убийцы вышли к обеду

В полиции начали поиски убийцы, который к тому же мог быть вооружен. На место происшествия прибыли руководство полиции области, работали кинологи, эксперты-криминалисты, работники внутренней безопасности и специальных подразделений.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). На территории города была введена спецоперация "Перехват".

На след убийцы вышли к обеду, а около 16 часов подозреваемого задержали в Старобельске – это примерно 60 километров от Рубежного, где произошло убийство. Правоохранители предполагают, что преступник хотел там отсидеться.

Убил из-за оскорблений матери

Как сообщают источники в полиции, подозреваемый служил вместе с убитым. Это тоже патрульный – Станислав Ш*. Он уроженец г. Енакиево Донецкой области, который сейчас расположен на оккупированной территории.

Муж ранее работал на шахте "Карбонит" ГП "Первомайскуголь" в Золотом Луганской области. Здесь сейчас главным инженером работает его отец. После шахты пошел работать в патрульную полицию.

Полицейский признался в убийстве и показал, где спрятал пистолет.

По словам Ш*, он пришел к сослуживцу, когда тот был в наряде. В ходе общения они поконфликтовали, и Александр Фахруддинов якобы оскорбил мать Станислава. Началась потасовка, во время которой Ш* выхватил оружие у Александра и застрелил его. После этого он скрылся.

Был всегда улыбчив, любили и уважали

В сети предполагали, что причиной убийства могла стать ревность, но по словам знакомых убитого, он был однолюбом и давно сделал свой выбор.

"Саша давно встречался с Аничкой, они живут вместе. В свободное время ходят только вдвоем", — рассказала Елена, которая училась с Александром в школе в Рубежном.

По словам девушки, Сашу любили и уважали.

"Он всегда такой улыбающийся, очень добрый и красивый человек. Надежный – всегда приходил на помощь", – добавила девушка.

В Рубежном живет и семья Александра. Его старший брат работает спасателем в ГСЧС.

Поскольку к убийству патрульного также причастен правоохранитель, досудебное расследование проводит ДБР. За убийство преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что Рубежному Луганской области при исполнении служебных обязанностей погиб 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов. Он находился в админпостройке на дежурстве.

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