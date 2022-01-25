Застрелили, а тело бросили в выгребную яму: под Запорожьем двое мужчин убили и ограбили знакомого

Застрелили, а тело бросили в выгребную яму: под Запорожьем двое мужчин убили и ограбили знакомого

Труп злоумышленники отнесли в дом потерпевшего и бросили в выгребную яму.

В Запорожской области двое мужчин убили знакомого, чтобы завладеть его имуществом. Они застрелили мужчину, тело бросили в выгребную яму, забрали ценные вещи и автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Орехове Запорожской бласти 20 января пропал 52-летний мужчина. Тревогу забила его соседка, которая увидела, что двор и дом открыты, в помещении разбросаны вещи, а самого хозяина нет.

Правоохранители осмотрели жилье мужчины и пришли к выводу, что произошло уголовное преступление. В дальнейшем оперативники установили личности и задержали двоих мужчин, причастных к его совершению.

22 января оба злоумышленника: 40-летний и 29-летний мужчины признались в содеянном и во время проведения следственных действий указали место, где скрыли труп своей жертвы.

Установлено, что убийство 52-летнего мужчины произошло 18 января. Злоумышленники застрелили его из устройства, похожего на оружие. От полученного ранения в голову он скончался. Труп злоумышленники отнесли в дом потерпевшего и бросили в выгребную яму. Кроме этого они забрали деньги и другие ценные вещи, а также угнали принадлежавший умершему авто "Фольксваген".

"Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по п.6, п.12 ч. 2 ст. 115, а именно умышленного убийства по корыстным мотивам группой лиц, и по ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины также решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.4 ст.187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины", — прокомментировали в полиции.



Оба злоумышленника избрали меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в селе Каменская Слобода Черниговской области местные мужчины убили 22-летнего парня, который в одном из домов отдыхал со своей девушкой.

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