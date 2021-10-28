Застрелили на глазах у жены: в Сумах убили активиста "Правого сектора"

Застрелили на глазах у жены: в Сумах убили активиста "Правого сектора"

Активист Александр Иванина еще 27 октября выступал на сессии городского совета и критиковал городские власти.

В Сумах застрелили представителя "Правого сектора" Александра Иванину.

Об этом сообщает "Общественное".

Представитель Нацполиции регоина Владимир Крупецких рассказал журналистам, что погибший – мужчина 1992 года рождения.

"Сообщение в полицию поступило в 21.10. Предварительно — огнестрельное ранение. Сейчас там работает полиция", — сказал правоохранитель.

Руководитель областной организации Сергей Супрун подтвердил, что погибший — Александр Иванина.

По его словам, активиста убили у подъезда собственного дома на глазах у жены.

"Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел. Саню, достал оружие — и начал стрелять. Сделал несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он (погибший Александр Иванина — ред.) публично освещал деятельность определенных лиц", — сказал Супрун.

Иванина еще 27 октября выступал на сессии городского совета и критиковал городские власти.

В "Правом секторе" также отреагировали на гибель своего собрата. Организация убеждена, что именно "националистическая деятельность Иванины стала причиной убийства". А убийц следует искать среди поклонников "русского мира".

Напомним, что во Львовской области убит ветеран АТО.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку