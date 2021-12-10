Застрелили в прачечной: в Польше судят правоохранителей, не помешавших убийству 26-летней украинки

Девушку выстрелом в голову убил ее ухажер.

В Польше в Гожуве Великопольского Любушского воеводства началось рассмотрение дела в отношении троих правоохранителей. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что привело к убийству 26-летней украинки.

Об этом сообщает gorzowianin.com.

Трагическое событие произошло в 2019 году в городе Гожув Великопольский. В местной прачечной прямым выстрелом в голову из огнестрельного оружия 26-летний поляк убил девушку – гражданку Украины.

Прокуроры Щецина считают, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы правоохранители отреагировали на обращение девушки должным образом. Украинка несколько раз обращалась в полицию по поводу домагательств и угроз со стороны ее бывшего парня. Впрочем, в отделении это квалифицировали как административное правонарушение, а не уголовное преступление.

Из-за убийства девушки сейчас судят троих сотрудников местной полиции: ответственного за дело погибшей, начальника отделения полиции и начальника отдела превенции.



Бывшая глава отделения полиции не дала показаний и считает себя невиновной, поскольку, по ее словам, она должна была только присматривать за отделением, а не за правонарушениями. Заявление украинки подписал ответственный за дело, а ее согласительная подпись, считает начальница, только формальность.

Ответственный за дело украинки полицейский тоже не признал свои вины и отказался общаться с судом. Впрочем, он определил свою позицию – квалификацию дела определял дежурный, принимавший заявления украинки. После опроса друзей девушки полицейский решил, что "парень просто писал какие-то глупости", поэтому ей ничего не угрожает.

Виновным считают и начальника превенции. Он также отказался сотрудничать с судом и давать показания.



За неисполнение служебных обязанностей работникам полиции грозит заключение сроком до 3 лет.



Напомним, что трагедия произошла днем, 11 сентября 2019 года, в одной из общественных прачечных. По словам свидетелей, мужчина вошел, нацелил пистолет на одну из работниц и выстрелил, после чего скрылся. Женщину спасти не удалось.

Правоохранители объявили 26-летнего нападающего в розыск. Как оказалось, он уехал в Германию. Вблизи Берлина местные полицейские перекрыли путь машине злоумышленника, тот вышел из машины и направил пистолет на правоохранителей. Полиция сразу же открыла огонь и мужчина погиб на месте.

Причиной убийства называют то, что женщина отказалась встречаться с ним.

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