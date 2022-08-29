Застрелили в собственном доме: в Сети сообщают о ликвидации коллаборанта Алексея Ковалева в Херсонской области

В Сети распространяется информация об убийстве коллаборанта и предателя, бывшего депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева.

Об этом в ФБ написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Появилась информация, что убит экснардеп-предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили сообщения", — написал Хлань.

Херсонское издание "МОСТ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщило о ликвидации Ковалева. Правда, здесь предполагается, что это могла быть и инсценировка. Один из собеседников издания сообщил, что есть информация о получении нардепом-коллаборантом двух огнестрельных ранений – в живот и голову.

Как рассказывают местные жители, у дома Ковалева в Голой Пристани видели много вооруженных российских военных.

Первое покушение на Ковалева произошло в конце июня. Тогда неизвестные патриоты взорвали машину предателя с ним внутри. Коллаборант выжил и попал в больницу. После этого ему сообщили о подозрении в госизмене, заочно арестовали и оставили без имущества.

К настоящему моменту официального подтверждения убийства Ковалева пока нет.

Напомним, из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.

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