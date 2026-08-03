Застрял между прутьями и ждал помощи: в Ровном патрульне спасли собачку (видео)

Спасение собаки, которая застряла в закане / © Поліція Рівненської області

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В понедельник, 3 августа, утром, около 8 часов, в Ровно состоялась трогательная спасательная операция. На линию 102 поступил вызов от неравнодушных горожан: на улице Героев Полиции собака застряла между металлическими прутьями забора и не могла самостоятельно освободиться из ловушки.

Об этом сообщила патрульная полиция Ровенской области в Telegram.

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Как проходило спасение

Прибывший на место происшествия экипаж патрульной полиции оценил риски и решил действовать немедленно. К спасению четырехлапого привлекли специнструмент для резки металла.

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Процесс освобождения требовал максимальной осторожности.

Патрульная Екатерина Цепух накрыла собаку тканью и крепко держала ее, чтобы уберечь от возможных ожогов во время работы инструмента.

Патрульный Андрей Брижицкий осторожно вырезал одну из металлических прутьев, создав достаточное пространство для животного.

Благодарность за спасение

Благодаря слаженным и быстрым действиям полицейских и граждан собаку удалось вызволить буквально за считанные минуты.

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К счастью, хвостик не получил серьезных травм, его жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

Как отмечают правоохранители, спасенная собачка вела себя чрезвычайно спокойно, не сопротивлялась и с удовольствием принимала милость от своих спасителей, выражая благодарность единственно доступным ему способом.

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