Застрял в бетонной плите: под Одессой спасатели "выпиливали" кота

Кот забрался в отверстие бетонной плиты и не смог самостоятельно выбраться.

В Одесской области спасатели освобождали кота, который застрял в одном из отверстий бетонной плиты. Животное буквально "выпиливали" из бетонной глыбы.

О спасении кота сообщают в МВД Украины.

"История спасения в четырех фото. Видно, что хвостатый ни о чем не жалеет. Спасибо спасателям за оперативность и блестящую операцию", — написали в публикации.

В комментариях отмечается, что кота, который залез в отверстие плиты, спасли спасатели Одесской области.

Это заслуживает уважения, это спасатели ЦБГ Авангард, Одесский район, Одесской области.

Пришлось же ребятам поработать! Надеюсь "хвостатый" оценит.

Я бы на месте спасателей минут 15 еще побыл на месте. 90% кот будет торчать в соседнем отверстии.

Напомним, что в испанском городе Луго кот включил музыку на всю громкость и заставил соседей, которые устали от шума, звонить в полицию. Полицейские прибыли, но с удивлением обнаружили, что в квартире, из которой раздается громкая музыка, никого нет. Как выяснилось, жители поехали за город и оставили в доме только кота.

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