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Застряла в бронхах: в Ровенской области младенец проглотил кору сосны

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2471
Время на прочтение
1 мин
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Застряла в бронхах: в Ровенской области младенец проглотил кору сосны

Фото: pixabay.com

Медики провели младенцу срочную операцию.

В Ровенской области спасали младенца, проглотившего кору сосны. После этого посторонний предмет застрял в бронхах ребенка, поэтому медики вынуждены были делать срочную операцию.

Об этом сообщает Ровенская областная детская больница.

Медики рассказали, что 8-месячный малыш из Сарненского района ползал по полу и случайно проглотил кору сосны. Инородный предмет застрял в бронхах ребенка. После этого младенца срочно госпитализировали в областную детскую больницу в Ровно.

Там ребенку провели операцию – бронхоскопию под общим наркозом. Сейчас ребенок уже чувствует себя лучше и находится дома под присмотром родителей.

Медики призывают родителей внимательно следить за младенцами, а в случае опасности – срочно звонить в скорую.

Напомним, врачи Харькова удалили из кишечника годовалой девочки 11 магнитов.

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Дата публикации
Просмотры
2471
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