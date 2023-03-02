Застряла в бронхах: в Ровенской области младенец проглотил кору сосны

В Ровенской области спасали младенца, проглотившего кору сосны. После этого посторонний предмет застрял в бронхах ребенка, поэтому медики вынуждены были делать срочную операцию.

Об этом сообщает Ровенская областная детская больница.

Медики рассказали, что 8-месячный малыш из Сарненского района ползал по полу и случайно проглотил кору сосны. Инородный предмет застрял в бронхах ребенка. После этого младенца срочно госпитализировали в областную детскую больницу в Ровно.

Там ребенку провели операцию – бронхоскопию под общим наркозом. Сейчас ребенок уже чувствует себя лучше и находится дома под присмотром родителей.

Медики призывают родителей внимательно следить за младенцами, а в случае опасности – срочно звонить в скорую.

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