Застряли в снежных заносах: на Закарпатье медики пересели из скорой на УАЗик, чтобы спасти пациентку

Застряли в снежных заносах: на Закарпатье медики пересели из скорой на УАЗик, чтобы спасти пациентку

Медикам во время вызова пришлось искать автомобиль, чтобы добраться до больной женщины.

На Закарпатье для того, чтобы спасти 58-летнюю жительницу села Люта с подозрением на диабетический кризис, медикам пришлось пересесть из современного автомобиля скорой помощи на высокопроходный УАЗик. А все потому, что машина медиков застряли в снежных заносах.

Об этом рассказали в Закарпатском центре экстренной помощи.

"На диспетчерский пульт Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поступил вызов из с. Люта на Великоберезнянщине: у местной 58-летней жительницы подозрение за диабетический кризис. На вызов выехала бригада № 1302 в составе старшего фельдшера Павла Дранчака и водителя Ивана Похвана. Но снежные заносы на дорогах современный автомобиль "скорой" не смог преодолеть", — говорится в сообщении.

Тогда бригада скорой обратилась к местному семейному врачу Оксане Ворожильник, которая уже не раз помогала "экстренке" своим высокопроходным УАЗиком.

фото/Закарпатский центр экстренной помощи

"Перегрузив все необходимое для спасения жизни пациентки, медики помчались дальше. На месте выяснилось, что у женщины гипогликемическая кома и целый "букет" сопутствующих болезней: ишиас правой ноги (не могла самостоятельно передвигаться), проблемы с почками, перенесенный инфаркт, стенокардия, которую нельзя было унять на месте", — рассказывают в медучреждении.

Пациентке оказали всю необходимую медицинскую помощь и после стабилизации ее состояния транспортировали в Ужгородскую городскую больницу.

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