Застрявшая в Польше украинская "Мрия" после ремонта отправляется в Китай

Украинский самолет "Мрия" улетает в китайский аэропорт Тяньцзинь.
Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который из-за технической неисправности застрял в польском аэропорту "Ясенка" (Жешув) 10 января, после ремонта улетает в Китай.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер аэропорта в Жешуве Вальдемар Мазгай.
По его словам, украинская "Мрия" улетает из Жешува в аэропорт Тяньцзинь (Китай).
"Другой украинский самолет Ан-26 со специалистами ГП "Антонов", прилетевших накануне для устранения повреждений самолета, уже вылетел обратно в Украину", — добавил Мазгай. Эту информацию подтверждает ресурс Flightradar24.com, отслеживающий полеты воздушных судов в реальном времени.
Напомним, 10 января украинская "Мрия" не смогла вылететь из Польши из-за поврежденного шасси. Эту неисправность нашли специалисты после приземления в польском аэропорту Жевуш. Сообщалось, что технику планировали также проверить другие детали "Мечты".
Напомним, что в американском городе Эль-Кахон в Калифорнии разбился небольшой самолет марки Learjet. Никто не выжил.
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