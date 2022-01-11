Застрявшая в Польше украинская "Мрия" после ремонта отправляется в Китай

Застрявшая в Польше украинская "Мрия" после ремонта отправляется в Китай

Украинский самолет "Мрия" улетает в китайский аэропорт Тяньцзинь.

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который из-за технической неисправности застрял в польском аэропорту "Ясенка" (Жешув) 10 января, после ремонта улетает в Китай.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер аэропорта в Жешуве Вальдемар Мазгай.

Также читайте В Южной Корее истребитель врезался в гору и разбился

По его словам, украинская "Мрия" улетает из Жешува в аэропорт Тяньцзинь (Китай).

"Другой украинский самолет Ан-26 со специалистами ГП "Антонов", прилетевших накануне для устранения повреждений самолета, уже вылетел обратно в Украину", — добавил Мазгай. Эту информацию подтверждает ресурс Flightradar24.com, отслеживающий полеты воздушных судов в реальном времени.

Напомним, 10 января украинская "Мрия" не смогла вылететь из Польши из-за поврежденного шасси. Эту неисправность нашли специалисты после приземления в польском аэропорту Жевуш. Сообщалось, что технику планировали также проверить другие детали "Мечты".

Напомним, что в американском городе Эль-Кахон в Калифорнии разбился небольшой самолет марки Learjet. Никто не выжил.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber