Украина
1271
Застрявшие на подъемнике туристы в Карпатах: в ГСЧС сообщили их судьбу (фото)

Горные спасатели провели двухчасовую операцию, чтобы спустить людей на землю.

Ирина Лабьяк
Спасатели сняли 78 человек с кресельного подъемника, который остановился на горе Захар Беркут в селе Волосянка Львовской области. Работы продолжались два часа.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Горные спасатели завершили работы на горе Захар Беркут, где остановился кресельный подъемник. В течение двух часов они сняли с подъемника 78 человек, 39 из которых — дети.

Операцию провели 76 спасателей и 13 единиц спецтехники ГСЧС.

Чрезвычайники также опубликовали фото и видео спасения туристов.

Напомним, 26 декабря на горе Захар Беркут произошла аварийная остановка кресельного подъемника, на котором находились около 80 туристов. Горные спасатели начали неотложную эвакуацию людей с высоты.

1271
