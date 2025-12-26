- Дата публикации
Застрявшие на подъемнике туристы в Карпатах: в ГСЧС сообщили их судьбу (фото)
Горные спасатели провели двухчасовую операцию, чтобы спустить людей на землю.
Спасатели сняли 78 человек с кресельного подъемника, который остановился на горе Захар Беркут в селе Волосянка Львовской области. Работы продолжались два часа.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Горные спасатели завершили работы на горе Захар Беркут, где остановился кресельный подъемник. В течение двух часов они сняли с подъемника 78 человек, 39 из которых — дети.
Операцию провели 76 спасателей и 13 единиц спецтехники ГСЧС.
Чрезвычайники также опубликовали фото и видео спасения туристов.
Напомним, 26 декабря на горе Захар Беркут произошла аварийная остановка кресельного подъемника, на котором находились около 80 туристов. Горные спасатели начали неотложную эвакуацию людей с высоты.