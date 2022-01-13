Заступился за незнакомую женщину и погиб: подробности гибели пассажира после ссоры в автобусе в Кременчуге

Заступился за незнакомую женщину и погиб: подробности гибели пассажира после ссоры в автобусе в Кременчуге

Мужчину медики с травмой головы отправили домой, а он скончался.

В Кременчуге Полтавской области из-за смертельной травмы во время конфликта в маршрутке скончался мужчина. Он вступился за одну из пассажирок, а дебошир ударил его, и этот удар оказался фальным.

Об этом "Телеграфу" рассказала супруга погибшего Наталья.

Выбросили из салона на землю, а автобус просто поехал дальше

Трагическое событие произошло в 6 декабря 2021 года в Кременчуге в городском автобусе 10-А. Один из пассажиров поконфликтовал с женщиной в салоне, а муж Наталии за нее вступился.

"Мой муж возвращался с работы городским автобусом 10-А КТУ Кременчуга. Не в состоянии выдержать оскорбления в сторону одной из пассажирок, как настоящий мужчина, он вступился за женщину, в результате чего произошел конфликт с пассажиром этого маршрута, который закончился фатально. Уже доехав до своей остановки, и когда дверь открылась, нападавший применил к моему мужу боевой прием и с невероятной силой толкнул его из автобуса спиной вперед, так что тот никак не смог хоть сколько-нибудь смягчить падение.От удара он потерял сознание, а дверь автобуса просто закрылась — все поехали дальше. Просто поехали дальше!", — рассказывает Наталья.

Женщина говорит, что не знает, сколько именно пролежал без сознания ее муж. Ей позвонила подруга и сообщила, что он лежит возле остановки.

"Я бежала в том, в чем получила это известие, в халате и тапочках на босу ногу, не понимая и не представляя всего страха и боли, которые меня постигли. Я постоянно звонила мужу на телефон, потому что в той тьме я не могла его найти беззащитного и без сознания Неравнодушные охранники супермаркета "Поло", который расположен рядом, уже вызвали "скорую" и полицию", — говорит женщина.

"Забирайте своего красавца, жить будет"

Медики забрали мужчину в 3 горбольницы. Его осмотрели и... отправили домой.

"Медсестра приемного отделения сообщила дословно: "Забирайте своего красавца, будет жить". Эти слова будут в моей памяти до конца моих дней. Искалеченное тело, кровь из носа, куча ранений – и никакой медицинской помощи. Мне ничего не оставалось кроме того, чтобы забрать мужчину домой и надеяться на лучшее. 7 декабря: обморок, реанимация, операция, куча медикаментов, 5 дней борьбы за жизнь, но я осталась вдовой", — говорит женщина.

Она рассказала, что на следующий день ее мужа забрали снова в больницу, экстренно вызвали нейрохирурга для операции.

"11 декабря мой муж оставил меня и наших дочерей навсегда. Эта исповедь не для того, чтобы меня пожалели. Я хочу предупредить каждого из вас, что самое страшное может быть рядом с вами, вашими родными, детьми. Выводы делайте сами. Я благодарна людям, которые меня поддерживали и помогали мне материально, и всем, чем могли. Отдельная нейрохирурга, которая боролась за жизнь мужчины до конца", — сказала женщина.

Наталья говорит, что своей историей она хотела рассказать, что из-за непрофессионализма и бессердечия людей умирают невиновные. Руководство перевозчика отказало ей в предоставлении материальной помощи на лечение мужчины, потому что у того "не было талончика".

Что говорят в полиции

Правоохранители задержали нападавшего, ударившего мужа Натальи. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет. Нападающему объявили о подозрении.

Что говорят в КТУ

По словам директора Кременчугского троллейбусного управления Александра Вертюха, пассажиры, пользующиеся их транспортом, не имеют страховки — застраховано только само транспортное средство. Если, например, троллейбус или автобус попадет в ДТП, потерпевшим после решения суда должен выплатить компенсацию виновник аварии.

В случае с мужем Натальи возмещать ущерб семье умершего должен тот человек, который его нанес, то есть нападающий.

Что говорят в больнице

В больнице говорят, что потерпевший жаловался на головные боли, но сам отказался от госпитализации. Об этом говорится в ответе изданию Юлии Сущенко, заместитель директора по медицинской части.

По словам Юлии Сущенко, запись об этом есть в документации приемного отделения, а именно в журнале отказов от госпитализации. Тогда медики составили справку, где пациенту рекомендовали пройти дообследование – компьютерную томографию и консультацию невролога.

Уже на следующий день его в тяжелом состоянии привезла скорая. Служебное расследование этого случая продолжается.

Наталья версию медиков отрицает. По ее словам, мужчина отказ от госпитализации не подписывал. Женщина добавила, что 6 декабря документы, необходимые для полиции, заполняла она, потому что мужчине трудно было держать ручку, он только поставил подпись.

В свидетельстве о смерти мужа Сергея, которому было 44 года, причиной смерти судебно-медицинский эксперт назвал диффузную травму и отек головного мозга, полученный в результате повреждения тупым предметом.

Напомним, что Донецкой области правоохранители раскрыли тяжкое преступление, совершившее 17-летний подросток. Он убил 20-летнюю знакомую, инсценировав ее переезд в другой город.

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