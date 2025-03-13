Заступился за сына: во Львовской области мужчина жестоко избил 13-летнего парня прямо на школьном дворе

Правоохранители продолжают следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

На Львовщине 47-летний мужчина напал на восьмиклассника прямо на школьном дворе. Парень получил сотрясение головного мозга и ушибы.

Об этом сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел 12 марта в одном из сел Яворивского района. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и другие сотрудники полиции.

Правоохранители установили, что нападающим оказался 47-летний местный житель, нанесший подростку удары руками по голове и животу.

Медики диагностировали у парня сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Ему оказана необходимая помощь, его состояние – стабильное.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям статьи, нападающему грозит штраф, пробационный надзор или до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, 15-летний парень, пострадавший 11 марта при взрыве возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске, пришел в сознание.

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