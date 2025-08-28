ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
744
Время на прочтение
2 мин

"Засуньте в ж*пу ваши санкции": "Мадьяр" ответил венгерскому правительству

Украинский военный, который имеет венгерское происхождение, назвал популизмом заявления правительства Орбана об «угрозах суверенитету Венгрии» из-за ударов по нефтепроводу «Дружба».

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Роберт Бровди "Мадьяр"

Роберт Бровди "Мадьяр"

Командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди, который является этническим венгром, ответил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто на введенные относительно него санкции из-за ударов украинских дронов по нефтепроводу «Дружба».

Свой ответ венгерскому правительству он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Засуньте в ж*пу, господин „танцор на костях“, ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я — украинец, и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих Мадьяров в Венгрии хватает и когда-то вы им настоп*здите. А за ограничения Шенгена — не берите на себя больше, чем можете потянуть», — сказал «Мадьяр».

Он отметил, что руки венгерских чиновников «по локоть в украинской крови», и пообещал помнить об этом.

Роберт «Мадьяр» Бровди добавил, что так называемые «угрозы суверенитету Угощины» из-за ударов по нефтепроводу «Дружба», о которых говорил Сийярто, являются популизмом для местного люмпена.

«Маслая за нефтепровод „Дружба“, вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих в обратную сторону ракетами и шахедами по мирным городам Украины», — подчеркнул он.

Напомним, 18 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области России. Эта станция является частью нефтепровода «Дружба», по которому транспортируется российская нефть в Европу

В ночь на 22 августа стало известно, что дроны-камикадзе 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» в Брянской области России

После этой атаки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна снова не получает российскую нефть через «Дружбу».

Министры иностранных дел Словакии и Венгрии также пожаловались Еврокомиссии на украинские атаки на нефтепровод «Дружба», из-за которых в эти страны были прекращены поставки российской нефти.

Дата публикации
Количество просмотров
744
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie