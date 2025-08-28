- Дата публикации
"Засуньте в ж*пу ваши санкции": "Мадьяр" ответил венгерскому правительству
Украинский военный, который имеет венгерское происхождение, назвал популизмом заявления правительства Орбана об «угрозах суверенитету Венгрии» из-за ударов по нефтепроводу «Дружба».
Командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди, который является этническим венгром, ответил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто на введенные относительно него санкции из-за ударов украинских дронов по нефтепроводу «Дружба».
Свой ответ венгерскому правительству он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Засуньте в ж*пу, господин „танцор на костях“, ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я — украинец, и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих Мадьяров в Венгрии хватает и когда-то вы им настоп*здите. А за ограничения Шенгена — не берите на себя больше, чем можете потянуть», — сказал «Мадьяр».
Он отметил, что руки венгерских чиновников «по локоть в украинской крови», и пообещал помнить об этом.
Роберт «Мадьяр» Бровди добавил, что так называемые «угрозы суверенитету Угощины» из-за ударов по нефтепроводу «Дружба», о которых говорил Сийярто, являются популизмом для местного люмпена.
«Маслая за нефтепровод „Дружба“, вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих в обратную сторону ракетами и шахедами по мирным городам Украины», — подчеркнул он.
Напомним, 18 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области России. Эта станция является частью нефтепровода «Дружба», по которому транспортируется российская нефть в Европу
В ночь на 22 августа стало известно, что дроны-камикадзе 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» в Брянской области России
После этой атаки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна снова не получает российскую нефть через «Дружбу».
Министры иностранных дел Словакии и Венгрии также пожаловались Еврокомиссии на украинские атаки на нефтепровод «Дружба», из-за которых в эти страны были прекращены поставки российской нефти.