Засунули голову в яму уборные и заставили обнажить половые органы: подростки издевались над школьником в Одесской области.

Как оказалось, инициаторы буллинга – сыновья учительницы этой школы, поэтому семья пострадавшего не хочет жаловаться на них.

В Одесской области подростки в школе жестоко издевались над школьником.

Об этом сообщила волонтер и общественная активистка Елена Ротари в Facebook.

Инцидент произошел в селе Шевченково Килийской громады Измаильского района примерно полторы недели назад.

Ученики 7-8 классов издевались над школьником, засовывая его голову в туалет ему уличного туалета.

Скриншот из видео издевательств

Затем они заставили его обнажить половые органы и бегать голышом на площадке, снимая это на видео.

Как оказалось, инициаторы буллинга – сыновья учительницы этой школы, поэтому семья пострадавшего не хочет жаловаться на них.

"Оба обидчика – это сыновья учительницы этой школы. Из-за этого мама мальчика, над которым издевались, не стала подавать заявление в полицию. Она не верит в справедливость. Потому что семья учительницы в селе зажиточная. Плюс это опубликованное видео сразу удалили из социальных сетей и не хотят огласки", – говорит волонтер.

Ротари напомнила, что, по ее информации, примерно месяц назад в Вилковом Одесской области из-за буллинга в школе покончила жизнь самоубийством девочка.

"Просто приведу сухую статистику в Одесской области: за 9 месяцев в территориальные органы полиции обратилось 10947 граждан, которые сообщили о фактах домашнего насилия. Среди пострадавших почти 600 детей. Также, к сожалению, было зарегистрировано 58 уголовных производств, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, среди них 8 изнасилований", – добавила она.

Напомним, в социальных сетях появилось видео. где подростки обижают девочку, разбивая ей на голове яйца.

Читайте также: