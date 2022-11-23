Засыпало 50 тоннами зерна: в Хмельнитчине трагически погиб местный житель (фото)

В Хмельнитчине мужчину засыпало 50 тоннами кукурузы. Его тело в ангаре обнаружили спасатели.

В Хмельницкой области спасатели извлекли тело мужчины, которого засыпало 50 тоннами кукурузы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, спасатели из Винницкой области нашли в большом ангаре с кукурузой тело человека, находившегося на дне зернового бункера. 45-летний мужчина, вероятно, был засыпан 50 тонн урожая.

“Бойцы ГСЧС с помощью медицинских ношей и спасательной веревки изъяли тело погибшего, им оказался мужчина 1977 года рождения. Что стало причиной гибели устанавливается работниками Национальной полиции”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Черниговской области мужчина погиб в пожаре, но спас жизнь своей матери. Тело погибшего обнаружили спасатели.

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