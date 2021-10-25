Засыпало цементом: под Кривым Рогом мужчина искал металлолом на заброшенном заводе и погиб

Засыпало цементом: под Кривым Рогом мужчина искал металлолом на заброшенном заводе и погиб

Приимщення принадлежало бывшему заводу железобетонных конструкций.

В Днепропетровской области мужчина погиб во время поисков металлолома.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 октября.

Инцидент произошел в поселке Гранитное возле Кривого Рога. Мужчина ушел к заброшенному заводу железобетонных конструкций и исчез. Вероятно, пытался достать арматуру из бетонной колонны, но его засыпало цементом.

Спасатели вырезали отверстия в сооружении и начали поиски внутри аварийнои конструкции. В конце тело 31-летнего мужчины удалось найти под завалом. Пришлось разрезать огромную башню, чтобы заполучить мужчину.

Новости Украины: мужчина погиб во время поисков металлолома

Как сообщалось, в Житомирской области погиб 80-летний мужчина во время пожара, который сам же и вызвал. Он решил сжечь ботву со своего огорода. Но ветер быстро раздул пламя и понес на его и соседские дворы. Пока односельчане пытались огонь потушить и звали спасателей, пенсионер исчез из поля зрения.

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