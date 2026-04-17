Украина
234
1 мин

Засыпало песком: в Киевской области погиб ребенок

Прибывшие на место происшествия медики пытались спасти мальчика.

Анастасия Павленко
Засыпало песком: в Киевской области погиб ребенок

В Киевской области трагически погиб 11-летний мальчик — его засыпало песком.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Погиб мальчик 2015 года рождения в Бородянке — его засыпало песком. Спасатели достали ребенка из-под слоя песка уже без сознания», — говорится в сообщении ведомства.

Медики не смогли спасти мальчика

Медики не смогли спасти мальчика

После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть мальчика. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, в Ровенской области погибли двое братьев — дети пошли на прогулку и больше не вернулись.

