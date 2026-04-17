- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 234
- Время на прочтение
- 1 мин
Засыпало песком: в Киевской области погиб ребенок
Прибывшие на место происшествия медики пытались спасти мальчика.
В Киевской области трагически погиб 11-летний мальчик — его засыпало песком.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Погиб мальчик 2015 года рождения в Бородянке — его засыпало песком. Спасатели достали ребенка из-под слоя песка уже без сознания», — говорится в сообщении ведомства.
После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть мальчика. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
