Засыпало землей: в Тернополе трагически погиб мужчина, еще один пострадал

Мужчину пытались спасти и коллеги, и медики, но их усилия оказались безуспешными.

В Тернополе 22 июня на улице Протасевича два человека засыпало землей: один мужчина погиб, другого удалось спасти. Трагедия произошла во время земляных работ.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Известно, что около 14:30 в траншеи глубиной до трех метров во время земляных работ произошел обвал. В результате двух работников засыпало слоем земли.

Одного из пострадавших, который не подавал признаков жизни, освободили из траншеи его коллеги и передали медикам "скорой". Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось, мужчина погиб.

В то же время второго потерпевшего в 14:56 освободили из-под завала. Его передали медикам.

Напомним, в Одессе правоохранители начали расследование по факту гибели работника на строительной площадке в Малиновском районе Одессы. 20-летний мужчина погиб при выполнении работ, связанных с гидроизоляцией фасада дома. Он попал под обвал земли. От полученных травм парень погиб на месте.

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