Затащил в авто и угрожал пистолетом: в Кривом Роге мужчина похитил бывшую жену, потому что хотел помириться

Затащил в авто и угрожал пистолетом: в Кривом Роге мужчина похитил бывшую жену, потому что хотел помириться

Потерпевшая успела позвонить в полицию.

В Кривом Роге мужчина похитил свою бывшую жену и угрожал ей пистолетом. Свои действия он объяснил тем, что хотел помириться с женщиной.

Об этом сообщили в патрульной полиции Кривого Рога.

Потерпевшая успела обратиться в полицию. Она сообщила, что ее бывший муж, угрожая пистолетом, силой усадил ее в автомобиль Skoda и увез за пределы города.

Правоохранители сразу начали поиски женщины. Они нашли ее вблизи села Радушное Криворожского района. Потерпевшая рассказала, что бывший муж высадил ее на трассе, закопал пистолет и скрылся.

"Вернулся бывший муж заявительницы. 36-летний криворожец объяснил, что таким образом хотел вернуть жену", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали правоохранители. Продолжается следствие.

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