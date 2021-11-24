Затащил в кущи: в Черкасской области 16-летний парень отсидит 10 лет за изнасилование женщины

Затащил в кущи: в Черкасской области 16-летний парень отсидит 10 лет за изнасилование женщины

Злоумышленник также обокрал и ранил пострадавшую.

В Черкасской области Шполянский суд вынес приговор 16-летнему подростку, изнасиловавшему 50-летнюю женщину. Он также обворовал и ранил ее ножом.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

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Как выяснили следователи, 51-летняя женщина шла на работу, когда на нее напал незнакомец.

"Он напал на женщину с ножом в безлюдной местности, затащил в кущи и изнасиловал. Затем забрал ее мобильный телефон и деньги. Чтобы скрыть преступление и избежать ответственности, пытался лишить жертву жизни и нанес ей ножевые ранения в область шеи, после чего скрылся с места события", – говорится в сообщении пресс-службы.

Женщине своевременно оказали медицинскую помощь, поэтому она обратилась к правоохранителям.

Подростка осудили по ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Винницкой области правоохранители задержали 24-летнего учителя одного из учебных заведений, подозреваемого в развращении и домогательстве несовершеннолетних.

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