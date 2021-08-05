Затащил в кусты и избил: в Николаевской области насильник поиздевался над женщиной

Мужчина напал на женщину, когда она возвращалась домой.
В Николаевской области задержали 28-летнего мужчину, который изнасиловал 48-летнюю женщину. После этого он скрылся.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Женщина рассказала, что, когда она возвращалась домой и проходила мимо дома творчества в пгт. Березанка, ее схватил незнакомец, затащил в кусты, избил и изнасиловал. После совершенного злоумышленник скрылся.
Полицейские установили личность мужчины. 28-летнего ранее судимого за кражу злоумышленника доставили в участок, где следователи задержали его.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время суд выбирет мужчине меру пресечения.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в педофилии мужчину, который накануне сбежал из-под стражи.