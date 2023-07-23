Затащил в кусты: на Кировоградщине мужчина развращал мальчика

Злоумышленник получил срок.
В Кировоградской области суд вынес приговор 37-летнему мужчине, развращавшему малолетнего мальчика. Злоумышленник получил 7 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.
По данным следствия, в одном из поселков Кропивницкого района он затащил малолетнего мальчика в кусты на территории пруда. Там совершил в отношении ребенка развратные действия.
Осужденного заключили под стражу в зале суда.
После вступления приговора в законную силу сведения о нем будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
Напомним, в городе Мукачево Закарпатской области задержан 62-летний мужчина, подозреваемый в развращении 8-летней местной девочки.
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