Затащил в парк: в Одессе 21-летнюю девушку, которая возвращалась с работы, изнасиловал и ограбил мужчина

Затащил в парк: в Одессе 21-летнюю девушку, которая возвращалась с работы, изнасиловал и ограбил мужчина

За содеянное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Малиновском районе Одессы 29-летний мужчина затащил в парк и изнасиловал 21-летнюю девушку.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По предварительным данным, на девушку, которая возвращалась с работы в пятницу, 24 сентября, напал 29-летний мужчина. Он затащил ее в парк, где изнасиловал и украл мобильный телефон и 3 тыс. грн. Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители разыскали злоумышленника. Это — уроженец Раздельнянского района Одесской области.

Ему инкриминируют ч.1 ст.152 и ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, на Закарпатье ранее судимый изнасиловал несовершеннолетнюю.

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