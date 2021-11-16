Затащил в подъезд и пригрозил ножом: на Днепропетровщине под суд отправили педофила

Он угрожал ножом ребенку, в отношении которого совершил действия сексуального характера.
В Днепропетровской области под суд отправили мужчину, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки.
Об этом сообщили в прокуратуре области.
Как стало известно, в феврале этого года 49-летний мужчина в Николе применил к 10-летней девочке силу и затащил ее в подъезд одного из жилых домов. Там он пригрозил ей ножом и совершил в отношении нее действия сексуального характера. В какой-то момент девочка чудом вырвалась из его рук и убежала.
Самого же педофила впоследствии задержали правоохранители.
“При процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении местного жителя за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.156 (“Развращение малолетнего лица”) УК Украины. Судебное разбирательство уголовного производства продолжается”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
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