Затащил в подвал: в Хмельницкой области 81-летний мужчина изнасиловал ребенка

В суде злоумышленник свою вину не признал.

В Хмельницкой области осужден 81-летний мужчина, который изнасиловал 8-летнюю девочку.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

"Пенсионер, проживавший неподалеку, затащил 8-летнюю девочку в подвал дома и совершил против нее сексуальное насилие. Когда мужчина начал раздеваться, она смогла вырваться, побежала домой и рассказала все матери", — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Однако обвиняемый так и не признал свою вину и обжаловал приговор в апелляции, а в дальнейшем – в Верховном Суде.

Суды апелляционной на кассационную инстанцию согласились с утверждением прокурора, что наказание в виде 6 лет лишения свободы является справедливой мерой наказания для обидчика.

Напомним, во Львове мужчина изнасиловал в кустах 11-летнего мальчика.

Читайте также: