Затащил в подвал: в Хмельницкой области 81-летний мужчина изнасиловал ребенка

В суде злоумышленник свою вину не признал.
В Хмельницкой области осужден 81-летний мужчина, который изнасиловал 8-летнюю девочку.
Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.
"Пенсионер, проживавший неподалеку, затащил 8-летнюю девочку в подвал дома и совершил против нее сексуальное насилие. Когда мужчина начал раздеваться, она смогла вырваться, побежала домой и рассказала все матери", — говорится в сообщении ведомства.
Злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Однако обвиняемый так и не признал свою вину и обжаловал приговор в апелляции, а в дальнейшем – в Верховном Суде.
Суды апелляционной на кассационную инстанцию согласились с утверждением прокурора, что наказание в виде 6 лет лишения свободы является справедливой мерой наказания для обидчика.
Напомним, во Львове мужчина изнасиловал в кустах 11-летнего мальчика.
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