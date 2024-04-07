Затащили в бус мужчины в военной форме: в полиции отреагировали на похищение 14-летнего подростка

В полиции отреагировали на информацию о похищении подростка людьми в военной форме в Одесской области и начали уголовное производство по этому поводу.

Об этом "Общественному" сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Речь идет о случившемся 2 апреля в Измаильском районе Одесщины.

Там, в селе Приозерное, 14-летнего парня затащили в авто люди в военной форме. Он сопротивлялся и к нему применили физическое насилие, на руки надели стяжку, отмечается в публикации издания " Бессарабии INFORM ".

Что известно о задержании подростка

В тот день парень по центральной улице Приозерного шел к своей девушке. Рядом с ним остановился белый микроавтобус. Оттуда выбежали трое худых военных с автоматами и заломили ему руки. На голове угонщиков были балаклавы с нарисованными белыми челюстями. Паренек видел только глаза мужчин. А за рулем сидел водитель.

После того, как в машине узнали его возраст, высадили при въезде в другую деревню. Подросток возвращался домой пешком 5-7 км.

Сообщается, что молодого человека отпустили. Также известно, что подростка воспитывает только старушка.

Реакция общества

О случае узнали в школе молодого человека и социальной службе общины. Работники обратились в полицию, прокуратуру, представительство Уполномоченного по правам человека.

В публикации со ссылкой на социальную работницу Оксаны Терзи указывается, что полицейские сначала неохотно взялись за расследование дела, но затем после угроз публичной огласки провели первоочередные мероприятия.

Производство расследуют по ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Белгород-Днестровская военная прокуратура, отметили в пресс-службе.

В настоящее время, как сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, относительно "ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка".

"Все обстоятельства произошедшего тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР", – говорится в заявлении.

Напомним, начальница отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета рассказала подробности увлечения подростка. По ее словам, когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем – ко лбу, потому что он сопротивлялся. Несовершеннолетний ребенок пережил физическое насилие, испытал психологические и социальные пытки во время похищения.

Она также подчеркнула, что за парня некому было заступиться, поскольку он является круглой сиротой, а опекуном стала для него, его брата (ребята двойняшки) и младшей сестры родная бабушка. Братья учатся в восьмом классе школы села Приозерное.

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