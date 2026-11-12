"Затащили в бус": в Виннице сотрудники ТЦК избили сына погибшего военного, несмотря документы об отсрочке

Избиение в Виннице Фото toucan_vn

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В Виннице мать сына погибшего украинского военного заявила, что его ребенка избили работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). По ее словам, парень показал документы, подтверждающие право на отсрочку, но это не остановило их.

Об инциденте сообщили на страницах Черный список Винницы и toucan_vn в Facebook.

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Женщина подчеркнула, что парня избили до потери сознания. По ее словам, избивали даже после того, как он показал документы об отсрочке.

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Парня избили в Виннице Фото toucan_vn

«Затащили в бус. Двое держали, один избивал, чтобы „не умничал“, — рассказала она.

Отец пострадавшего погиб 22 февраля 2023 под Покровском, защищая Украину. Посмертно его наградили орденом «За мужество». В память об отце сын открыл кафе «Тукан».

«А завтра нашему папе исполнилось бы 50… Но навеки 46… он пошел защищать свою страну и своего сына в первые часы войны. Его жизнь оборвалась 22 февраля 2023 под Покровском», — написала женщина.

Что говорят в полиции

В полиции Винницы подтвердили, что знают о сообщениях избиения сына погибшего защитника. В то же время на вечер 12 ноября официальных обращений от участников инцидента правоохранители не получали.

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О происшествии полиции стало известно из социальных сетей, а также медиков, к которым обратился парень.

«Пока информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников», — сообщили правоохранители.

Напомним, ранее водитель прокатал военного ТЦК на капоте 150 м. Как стало известно, в Хмельницкой области водителя приговорили к 7 годам тюрьмы за наезд на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также ранее говорилось, что в Черновцах неизвестный в балаклаве насильно затолкал в микроавтобус участника войны — отца троих детей, имевшего отсрочку от мобилизации. После вмешательства Офиса омбудсмана мужчину уволили, а ДБР проводит расследование по действиям работников ТЦК.

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