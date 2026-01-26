Затемнение 2026: когда будут солнечные и лунные — точные даты и будет ли видно в Украине

Затемнение / © ТСН.ua

Затемнение – это не мистика, которую очень боялись в прошлые века, а точное астрономическое событие: Солнце, Луна и Земля выстраиваются так, что свет временно перекрывается.

В 2026-м землям ждет 2 солнечных затмения и 2 лунных.

Ниже — полный список дат с краткими пояснениями, будут ли видны их в Украине и как не пропустить самые эффектные фазы.

Календарь солнечных затмений 2026

17 февраля 2026 — солнечное затмение

Это затмение приходится на февраль и открывает сезон затемнений в 2026 году. Событие будет интересно прежде всего тем, кто следит за астрономией онлайн или смотрит трансляции из других стран.

Будет ли видно в Украине: преимущественно нет.

12 августа 2026 — солнечное затмение

Именно это затмение называют главным в 2026 году, потому что оно станет самым эффектным для наблюдения в Европе. В ряде стран можно будет увидеть максимальную фазу, а в Украине частичные проявления явления (в отдельных регионах).

Будет ли видно в Украине: частично (в разных областях разная фаза).

Важно: смотреть на Солнце можно только через специальные очки для затемнения, потому что даже короткий взгляд без защиты может повредить зрению.

Календарь лунных затмений 2026

3 марта 2026 — лунное затмение

В начале марта произойдет лунное затмение, которое традиционно вызывает наибольшее внимание из-за визуального эффекта: Луна может менять оттенок и выглядеть темнее.

Будет ли видно в Украине: частично в зависимости от времени фазы и погоды.

28 августа 2026 — лунное затмение

Еще одно затмение Луны приходится на конец лета. Такие явления часто хорошо видны невооруженным глазом, если небо чистое, а Луна высоко над горизонтом.

Будет ли видно в Украине: возможно, частично (зависит от фазы и времени в конкретном регионе).

Как наблюдать затмение безопасно: краткие правила

Солнечное затемнение – только со специальными очками или сертифицированными фильтрами.

Лунное затмение можно смотреть без каких-либо устройств – глазам это не вредит.

Лучшее место для наблюдения – открытый участок без высоких зданий и деревьев на горизонте.

Особенно много внимания традиционно собирает августовское солнечное затмение, ведь именно оно имеет потенциал стать главным "небесным событием" лета 2026 года.

