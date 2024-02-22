Затишье перед бурей: Гуменюк рассказала, когда россияне готовят новый массированный обстрел

Воздушные силы фиксируют активность российской стратегической авиации, что может указывать на подготовку ударов. В то же время ракетоносцы в Черном море пока не замечены.

Сейчас наблюдается привычный для россиян интервал между масштабными ракетными ударами, который составляет 7-10 дней.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент мы наблюдаем, что интервал между предыдущей массированной ракетной атакой и, образно говоря, предстоящей почти выдержан. Мы уже поняли, привыкли к тому, что это – 7-10 дней. И как правило, если в этот промежуток времени ничего не происходит чрезвычайного с нашей стороны — очередной букетик "бавовны", или что-то такое не выбивает их из колеи — так они как правило подтягивают ресурсы на это время и продолжают свой метод", — сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь Сил обороны юга рассказала, что сейчас фиксируется активность стратегической авиации, россияне совершают перелеты, улаживают между собой действия.

"Это может свидетельствовать об определенной подготовке. Но ракетные носители в Черном море пока в этом не задействованы, хотя это не абсолютный показатель, но это небольшой сигнал", — сказала Гуменюк.

Напомним, ранее Гуменюк сказала, что оккупационные войска России уже не столь активно используют свою авиацию на юге после сбития их пяти истребителей, однако определенные действия врага свидетельствуют о том, что РФ готовится к массированному удару по Украине.

"Мы видим, что необходимость собрать информацию и активность внедрения этой деятельности могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар … мы продолжаем отслеживать ситуацию", — подчеркнула Гуменюк.

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