Затишье в ночных атаках РФ: в Воздушных силах назвали вероятные причины

Несколько дней враг не применяет дроны-камикадзе для обстрелов.

В последние несколько дней наблюдается затишье в ночных атаках российских оккупационных войск по территории Украины. Причин тому может быть несколько.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Это может быть связано с разными причинами. Однако какими именно — узнаем впоследствии. Это может быть как затишье перед подготовкой чего-то более массированного, а может быть просто отслеживание и выжидание шага с нашей стороны", — говорит представитель ВС.

Вместе с тем Евлаш подчеркнул, что накануне россияне применяли для ударов управляемые авиационные ракеты и крылатые ракеты. Впрочем, уже несколько дней не наблюдается ударов беспилотными летательными аппаратами типа Shahed 136.

Напомним, в ВСУ сообщали, что Россия снова может прибегнуть к массированным ударам по Украине, как прибудет вооружение из пакета новой помощи от Соединенных Штатов Америки.

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