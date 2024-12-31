Затишья не будет: военный эксперт прокомментировал утренний удар по Украине

Утром 31 декабря российские военные ударили по Украине ракетами. Война продолжается, поэтому не стоит ожидать, что РФ прекратит массированные обстрелы Украины.

Об этом заявил руководитель проектов Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ.

Он подчеркнул: не стоит рассчитывать на то, что затишье может перейти в "рождественское перемирие".

"Враг продолжает атаковать. Британские коллеги недавно выступили с анализом, в котором предположили, что россияне несколько изменили тактику. Их удары стали более массированными, но более редкими. Это имеет свое объяснение. Более массированной атакой можно попытаться пробить противовоздушную оборону в тех случаях, когда она при более однотипных и менее массовых ударах врага срабатываю", — подчеркнул Локийчук.

По его словам, сегодня ночью россияне получили "ответ" во временно оккупированном Крыму, Курской и Смоленской областях РФ.

"Слышали взрывы в Смоленской области, в оккупированном Севастополе. Там рядом с расположением 810-й бригады есть нефтеналивной терминал "Югторсан". И есть пока очень предварительные данные о том, что именно он стал объектом поражения с помощью украинских морских и воздушных" дронов", — заявил Павел Лакийчук.

Напомним, утром 31 декабря армия Российской Федерации атаковала Украину ракетами. Объявляли масштабную воздушную тревогу. В частности, в Киеве и области раздавались взрывы.

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