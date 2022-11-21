"Зато по телевизору пиз*ят: "Все оху*тельно": оккупант о лжи российских СМИ относительно реальных потерь РФ

Рашисты признаются, что уже не могут слушать своих пропагандистов.

Российский оккупант вместе со своим родственником пожаловались на фейковые сообщения российских СМИ о войне в Украине и реальных потерях российских войск.

Соответствующий разговор перехватила украинская разведка, передает ГУР Минобороны.

Один оккупант рассказал, что вчера убили контрактника из его подразделения, на что другой ответил: "Зато по телевизору пиздят: "Все оху*тельно, все оху*тельно. Одно долбять, даже бесит, даже неохота смотреть. Вот подбили там 2 БМП или 5 БМП, там 2 танка, 3 танка…300 ВСУ наемников. Да, скажите, сколько наших погибло. Скажите же бл*ть", — говорит рашист.

Оккупант отмечает, что ходят слухи, что уже 80 тысяч российских военных погибли в Украине, на что другой отвечает: "Да все может быть. Все может быть".

Также во время разговора рашисты затронули тему мобилизации, ее темпы и состав.

Потери РФ

Российская армия с начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины потеряла более 8 тысяч единиц разной военной техники.

По состоянию на 21 ноября общие боевые потери среди личного состава российских войск составляют около 84 600 человек. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 390 оккупантов.

Читайте также: