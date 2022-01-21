"Зато с Интернетом": сотрудник фирмы-провайдера шокировался завалами мусора в квартире, где живет маленький ребенок в Мелитополе (видео)

"Зато с Интернетом": сотрудник фирмы-провайдера шокировался завалами мусора в квартире, где живет маленький ребенок в Мелитополе (видео)

Мужчина был озадачен условиями, в которых проживает семья.

В Мелитополе Запорожской области сотрудник фирмы интернет-провайдера пришел оборудовать интернет в одной из квартир и получил шок – квартира заказчиков услуг была завалена мусором, а среди завалов жил ребенок. Работник снял увиденное и отправил видео в Службу по делам детей.

Съемку также выложили в Сети.

"В Мелитополе работник пришел подключить семье с ребенком 7-8 лет интернет и был в шоке. Мужчина пожаловался в органы опеки", — говорится в сообщении.

Как стало известно позже, видео было сделано летом прошлого года. Об этом заявили в службе по делам детей Мелитопольского городского совета Запорожской области.

"Социально-ответственные люди, не распространяя видео, сразу направили его в службу по делам детей, так как видели там присутствие малолетнего ребенка. Незамедлительно по указанному адресу специалистами службы был осуществлен выезд, сообщено субъектам социальной защиты для оценки потребностей/ситуации семьи, в ходе работы была проведена профилактическая беседа с матерью, по созданию надлежащей среды обитания для ребенка. Также, учитывая, что ребенок школьного возраста была запрошена в школе: претензий к выполнению матерью родительских обязанностей у администрации и учителей нет, ребенок обеспечен всем необходимым, имеет вещи по сезону", — рассказали в службе по делам детей.

Отмечается, что мать ребенка не смогла объяснить, почему довела жилье до такого состояния. Однако сейчас квартира семьи "имеет динамику значительного улучшения".

В службе по делам детей возмутились, что видео появилось через полгода после того, как проблема была решена.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области в загроможденном мусором доме искали женщину, у которой открылось кровотечение. Медики не могли попасть внутрь, потому что через хлам туда можно было только заползти.