Затока, Лебедевка, Приморское, Грибовка: сколько стоит отдохнуть на курортах Одесской области

Теплое Черное море, фрукты, пологие пляжи, чистый воздух привлекают тысячи туристов на одесские курорты.

Одесская область привлекает туристов морскими курортами. Ежегодно сюда едут туристы не только из Украины.

ТСН.ua узнал, как и за сколько можно отдохнуть на известных курортах Одесской области в 2021 году.

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Затока

Затока — поселок городского типа Каролино-Бугазской сельской общины Белгород-Днестровского района Одесской области Украины.

Цены на жилье:

Минимальная цена на проживание в отелях на первой-второй линии составляет 1800 грн за номер, питание в стоимость не включено.

Неделя проживания в местной гостинице может стоить более 23 тысяч грн.

Проживание в мини-гостиницах с бассейном стоит 1000-1200 грн в сутки (двухместный номер), без питания.

Цены на проживание на базах отдыха среднего уровня стартуют от 800 грн за двоих в сутки. Чем ближе к морю, тем дороже. Средняя стоимость трехразового питания — 250 грн в день.

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На первой линии двухместные деревянные домики без удобств с общим туалетом на улице стоят в среднем 350-400 грн в сутки, трехместные — 500 грн.

В Затоке можно снять двухэтажный дом у моря на 3-4 семьи, стоит около 3000 грн в сутки.

Как добраться: поездом до Одессы, далее от железнодорожного вокзала электричкой или автобусом в направлении Белгород-Днестровского.

Лебедевка

На берегу Черного моря расположен курортный поселок Лебедевка. Это место считается одним из лучших в Одесской области с точки зрения оздоровления благодаря экологическому состоянию района, дубовому и сосновому лесов, а также лиману Бурнас с его целебными свойствами.

Цены на жилье:

В некоторых отелях под заказ готовят завтраки и ужины за 150-200 гривен с человека, детям до 5 лет — бесплатно.

Можно самостоятельно приготовить на специальных общих кухнях.

Цены 1000-1300 грн за двоих в сутки

Стоимость проживания в двухместном номере мини-отеля стоит от 600 до 770 грн в сутки. В комнате есть Интернет, холодильник и кондиционер.

Можно снять частный дом.

Цены: от 950 грн (4 спальных места). За 500 грн можно арендовать комнату (для двоих).

Стоимость проживания на базах отдыха в Лебедевке стартует от 300 грн за двухместный номер без удобств и кондиционера, с одним санузлом на всю базу. А с кондиционером, холодильником и удобствами в корпусе — 500 грн.

В Лебедевке самый дорогой вид отдыха — это отдых в отеле. Стоимость проживания в двухместном номере категории "стандарт" в среднем составляет 1500 грн в сутки.

Как добраться:

машиной по трассе до Измаила

маршруткой от железнодорожного вокзала Одессы или автостанции "Привоз"

маршруткой Белгород-Днестровский — Тузлы

Грибовка

Грибовка — это курортный поселок на берегу Черного моря, расположенный в 30 км от Одессы.

Цены на жилье:

Цена за двухместный номер категории "стандарт" стартует от 1200 грн. Номера с выходом на собственную террасу стоят от 1500 грн, на первой линии у моря — 2000 грн.

Комплексное трехразовое питание в отелях стоит 300 грн в день с человека.

Цены на проживание на базах отдыха почти не отличаются от гостиниц, средняя цена — 1200 грн за двухместный номер.

Комнаты без удобств и кондиционера можно снять за 800-900 грн в сутки. Проживание детей до 5 лет на базах отдыха бесплатное.

Аренда однокомнатного коттеджа категории "люкс" на двоих стоит 2000 грн.

Есть совсем бюджетные варианты — это небольшие блок-контейнеры без удобств и с вентилятором. Обойдется в 300 грн.

Как добраться: маршрутным такси от автостанции "Привоз" или автобусом Одесса-Овидиополь.

Приморское

Это поселок - популярное место среди населения юга области. Именно сюда едут из Измаила, Рени, Болграда, Килии, с южной части Молдовы.

Особенностью этого курорта является близость к "украинской Венеции" — городу Вилково.

Курортная зона находится за пределами населенного пункта. Частного сектора в селе нет. Снять жилье можно только на базах отдыха, в гостиницах и пансионатах.

Все базы рядами расположены на одной улице, которая тянется вдоль побережья. Территории большинства баз отдыха просторные, хорошо озеленены.

Цены на жилье стартуют от 150 грн с человека в номерах с удобствами.

Номера со всеми удобствами — от 200 грн. В номерах класса "люкс" со всеми удобствами и видом на море — 1000-1400 грн с человека.

Как добраться: автобусы едут со всех райцентров южной части Одесской области.

Что посмотреть в Одесской области во время отдыха

Пещеры Кармелюка

В селе Загнитков есть рукотворная двухъярусная пещера. Местные легенды связывают ее с личностью Устима Кармелюка — предводителя крестьянского восстания XIX века. Если верить легендам, здесь находился его наблюдательный пункт.

Другая версия гласит, что это место создали монахи-отшельники, которые жили здесь вплоть до ХХ века. Каждый ярус представляет собой отдельную комнату с окнами и лежанкой.

Стены до сих пор хранят на себе следы побелки, а у входа начерчена дата — 1888.

Добраться до Загнитково можно такси или автобусом с автостанции "Кодыма". Время отправления лучше узнавать на месте, так как он может меняться.

Тилигульский лиман

Оказавшись в Коблево, посетите побережье Тилигульского лимана — одного из самых чистых водоемов Украины. Здесь нет развитой промышленной инфраструктуры, и это пошло на пользу экологии.

В 1995 году на территории Тилигульского лимана был создан региональный ландшафтный парк.

Лиман Куяльник

В Одесской области среди экологов лиман известен тем, что постоянно пересыхает и его нужно спасать. Одесситы знают его как невероятное место и одну из самых красивых фотозон в окрестностях города.

Вилково

Вилково — уникальный городок на воде, расположенный на островах в устье Дуная. Город называют столицей дунайских рыбаков и украинской Венецией. До сих пор староверы представляют большую частью населения города. Они сохранили многие свои религиозных традиции. В городе 3 церкви — ортодоксальная православная и две старообрядческие.

Аккерман

Белгород-Днестровский за свою историю сменил много названий, которые, как правило, означали "белый город".

Главная достопримечательность Белгород-Днестровского — Аккерманская крепость.

Одна из немногих сохранившихся крепостей в Одесской области служит музеем под открытым небом, площадкой для проведения исторических фестивалей, концертов и рыцарских турниров. На территории есть небольшой музей пыток, фудкорт с традиционной пищей.

Озеро Ялпуг

Ялпуг — крупнейшее естественное озеро Украины и второе по величине в Европе. Его длина — 39 км, а ширина — до 6 км. Название озера переводится с тюркского как "сахарный".

В озере обитает более 40 видов рыб. Ялпуг внесен в список 100 чудес Украины.

Усадьба "человека-волка"

Сергея Панкеева называли человеком-волком, он был пациентом Фрейда и жил под Одессой в шикарной усадьбе Дубецких-Панкеевых. После революции Сергей переехал в Вену, а имение разграбили во время гражданской войны. В советские годы там был сельсовет. Сейчас от былого великолепия остались одни руины. В Одессе эту усадьбу называют не иначе как "дом человека-волка".

Нерубайские катакомбы

Музейный комплекс в Нерубайском создан на основе части одесских катакомб. Одесские катакомбы считаются крупнейшим и запутанным в мире искусственным лабиринтом — около 2,5-3 тысяч километров. Возникли они в результате добычи под землей строительного камня — ракушечника, который использовали при строительстве многих существующих зданий в городе начиная с XVIII века.

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