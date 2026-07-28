Затонувшее судно грозит всем пляжам Одессы: Россия потопила сухогруз с полными баками горючего

В Одессе 150 тонн мазута с затонувшего судна могут отравить все пляжи / © УНИАН

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В Одесском заливе после российской ракетной атаки затонул сухогруз GOLDEN LEO, превратившись в экологичную бомбу замедленного действия для всего региона. На борту уничтоженного судна остается около 150 тонн мазута и дизеля, а также несколько тонн опасной машинной смазки. Даже постепенная пропитка этих нефтепродуктов в воду способна нанести непоправимый ущерб всему местному побережью и экосистеме Черного моря.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

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Угроза уничтожения одесских пляжей

По словам обозревателя Алексея Сухого, степень повреждения машинного отделения затонувшего корабля пока неизвестна, что создает сверхвысокую вероятность загрязнения рекреационной зоны. Известно, что многотопливный дизельный двигатель этого судна рассчитан на тридцатисуточный автономный рейс, поэтому в его баках должна остаться минимум половина от начальных трехсот тонн топлива.

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"Это не значит, что оно сразу вытечет наружу и попадет на пляжи, но даже постепенное проникновение мазута в воду нанесет большой вред", - отметил эксперт.

В связи с этой критической ситуацией глава областной военной администрации Олег Кипер объявил о введении регулярного мониторинга акватории с привлечением спасателей и экологических инспекций. Территориальным общинам по всему побережью поручено постоянно контролировать состояние воды и подготовить ресурсы для немедленной локализации даже малейших проявлений загрязнения.

Юридический коллапс и поднятие судна

Корабль GOLDEN LEO затонул на небольшой глубине напротив известного пляжа «Дельфин», опрокинувшись на левый борт и коснувшись дна. Юридический консультант Александр Иванов отмечает, что этот участок принадлежит Администрации морских портов Украины, который и должен принимать решение о дальнейшей транспортировке объекта.

«Если вспомнить историю, АМПУ и в мирное время не спешила с транспортировкой подобных объектов, однако все зависит от экологической ситуации, если сухогруз будет излучать нефтепродукты, его придется убрать сразу», — подчеркнул юрист.

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Россия продолжает террор гражданского флота

Напомним, что 19 июля вражеские войска выпустили три крылатых ракеты по сухогрузу с кукурузой вблизи Одессы, в результате чего погибли девять членов иностранного экипажа и один украинский лоцман. Лишь через неделю после страшного пожара и полученных критических повреждений корпуса заброшенное судно окончательно перевернулось и ушло под воду.

Кроме того, страна-агрессор продолжает систематически обстреливать и другие гражданские объекты в акватории, пытаясь полностью парализовать работу украинского морского коридора. Во вторник, 28 июля, оккупанты нанесли очередной циничный удар по пустому балкеру под флагом Либерии, который находился в зоне безопасности.

Этот иностранный корабль уже дважды становился мишенью для российских ракетных и дроновых атак, что свидетельствует о целенаправленной провокации со стороны врага. К счастью, во время последнего инцидента балкер находился на рейде без груза и экипажа, поэтому обошлось без новых человеческих жертв.

"Такие удары еще раз демонстрируют сознательное пренебрежение РФ нормами международного права и ее целенаправленные попытки сорвать работу украинского морского коридора", - заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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