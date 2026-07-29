Затонувшее судно возле Одессы: загрязнено ли Черное море — ОВА

Затонувшее судно у Одессы

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По состоянию на среду, 29 июля, в акватории Чёрного моря вблизи места затопления сухогруза GOLDEN LEO, который пошёл ко дну после российской ракетной атаки, признаков загрязнения нефтепродуктами не зафиксировано.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, после внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций все профильные службы и научные учреждения продолжают вести непрерывный мониторинг акватории Чёрного моря.

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Кроме того, уже определён механизм оперативного привлечения сил и средств для ликвидации возможных последствий, в частности сорбентов и специализированной техники.

Олег Кипер отметил, что по результатам анализа спутниковых данных местонахождение затонувшего судна установлено, а по состоянию на 29 июля никаких признаков загрязнения морской акватории нефтепродуктами обнаружено не было.

В то же время мониторинг продолжается, а ситуация находится под постоянным контролем.

Напомним, что экологические риски в районе затопления судна в Одесском заливе остаются высокими. На борту коммерческого судна GOLDEN LEO, поражённого российской ракетой, до сих пор находится около 150 тонн мазута и дизельного топлива,а также несколько тонн машинного масла.

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Даже медленное просачивание этих нефтепродуктов в морскую воду может нанести серьезный ущерб прибрежной зоне Одесской области и экосистеме Черного моря, поэтому украинские службы продолжают круглосуточное наблюдение за местом аварии.

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