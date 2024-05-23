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Затопление "Циклона": показали спутниковые снимки последствий удара по Севастополю

Затопление "Циклона": показали спутниковые снимки последствий удара по Севастополю

Последствия удара по Севастополю в ночь на 19 мая

Как известно, рядом располагался малый ракетный корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр", которым Россия обстреливает Украину.

Обнародовали снимок севастопольской бухты Инженерная, которая датируется 23 мая. На нем видно разрушение на месте попадания ракеты.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Последствия удара по Севастополю в ночь на 19 мая / ©
Последствия удара по Севастополю в ночь на 19 мая

"Украина сообщала о затоплении корабля. Аналитики Conflict Intelligence Team говорили, что получили от источника фотографию с места, на которой видна торчащая из воды кирпича "Циклона". Косвенно о затоплении свидетельствует и наличие на месте спасательного катера, который можно увидеть на спутниковых снимках", – говорится в сообщении.

Напомним, сейчас у армии Российской Федерации нет ракетоносителей "Калибров" в аннексированном Крыму. Последним был "Циклон", поразивший Силы обороны Украины.

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